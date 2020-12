Biella - Scontro alla rotonda di via Serralunga: Lancia Ypsilon ribaltata, illeso il conducente

Sono in corso di accertamento degli agenti della Polizia locale di Biella, la dinamica dell'incidente, successo nel primo pomeriggio di mercoledì 23 dicembre, alla rotonda di via Serralunga e salita di Riva.

A scontrarsi una Ford Fiesta e una Lancia Ypsilon. Dall'urto, quest'ultima si è ribaltata su un lato rimanendo a centro strada di via Serralunga. La Fiesta invece è stata prontamente rimossa per non intralciare la viabilità.

Sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, l'ambulanza del 118 e due pattuglie della Polizia locale. Refertati dai sanitari, entrambi i conducenti sono rimasti praticamente illesi. I traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso, rilevi e rimozione auto.