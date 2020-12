Ginnastica La Marmora-BonPrix, oro e bronzo alla Fiera di Rimini

E’ iniziata nei giorni scorsi l’avventura alla Fiera di Rimini di tutte le sezioni della Società Ginnastica La Marmora-BonPrix ai vari Campionati nazionali inseriti nella manifestazione Ginnastica in Festa.

Nella prima giornata di gara si è svolta la finale nazionale del Campionato di serie D di Ritmica. Le ginnaste Camilla Ferraris, Cecilia Medri, Alice Livelli e Virginia Spicuglia che nel Campionato regionale avevano commesso diversi errori conquistando la medaglia d’argento, pur essendo considerata da tutti la migliore squadra in campo, desideravano dimostrare che quanto era stato detto di loro aveva un fondamento. Così hanno condotto un’ottima gara sia nell’esercizio a quattro, che in quello di coppia che nei due esercizi individuali e la vittoria che le incorona campionesse nazionali di serie D non è questa volta sfuggita con punti 39,00 mentre la seconda classificata ha ottenuto 36,55 e la terza 36,35. Soddisfatta Gianna Cagliano che le ha accompagnate e che aveva composto insieme a Silvia Bozzonetti sia gli esercizi di gruppo che quelli individuali con la maestria tecnica che le distingue. Infatti gli esercizi delle ginnaste lamarmorine presentano un’affinità completa con le musiche ed una scelta tecnica degli elementi tecnici molto interessante.

Mentre le ginnaste della Ritmica gareggiavano in un padiglione, in uno adiacente scendeva in campo, seguita da Marta Beraldo, la giovane Junior Aurora Cova Caiazzo per gareggiare nel Campionato Individuale Silver di Eccellenza. Essendo tra le prime ginnaste della giornata alla trave, Aurora ha commesso un errore che non le ha permesso di vincere la competizione che era alla sua portata. Comunque ha proseguito con grinta agli altri attrezzi ed il podio con la medaglia di bronzo non se le è lasciato sfuggire. Infatti la prima classificata ha ottenuto 45 centesimi più di lei e la seconda 10 centesimi. Purtroppo i tecnici non hanno potuto immortalare il podio nella sua completezza perché l’organizzazione, dato il pericolo di assembramento, al termine delle varie premiazioni, ha permesso che le ginnaste tornassero sul podio una per volta per essere immortalate dalle loro insegnanti. Oggi, domani e lunedì proseguiranno le altre competizioni.