Torrente Strona agitato, a Valle San Nicolao evacuate 4 famiglie

Il meteo nell’ultimo fine settimana non è stato di certo gentile con le zone del Biellese confinanti con fiumi e torrenti ma alcune di queste sono comunque riuscite ad evitare danni ingenti. È il caso di Valle San Nicola e di Vallanzengo, comuni della Valle di Mosso, che hanno schivato situazioni critiche durante questi due giorni di maltempo, nonostante la vicinanza al torrente Strona.

Valle San Nicolao è la realtà che, fra le due, è stata colpita maggiormente dell’allerta meteo, come racconta il sindaco Monica Cerrone: “Sono stata costretta ad evacuare quattro famiglie che abitano vicino al torrente Strona. Hanno trascorso questi giorni dai loro parenti ed ora sono tornate in casa propria. Le strade non hanno subito danni gravi e tutte le abitazioni hanno avuto acqua e luce durante tutto il weekend, salvo qualche breve interruzione di corrente. Alcuni alberi sono caduti nel nostro comune ma sono stati prontamente rimossi. I danni maggiori sono dovuti al torrente Strona che ha danneggiato i suoi argini strabordando. Io ed i miei cittadini stiamo tutti bene”.

Vallanzengo è stata ancora più fortunata di Valle San Nicolao avendo riportato solo alcune interruzioni nella corrente elettrica.