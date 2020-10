Smottamento in via Santuario d'Oropa, tratto momentaneamente chiuso dal civico 332 al 334

Il perdurare degli eventi atmosferici e lo smottamento della riva di via Santuario d’Oropa, all'altezza dei civici 332 e 334, ha portato all'emissione dell'ordinanza firmata dalla Polizia Locale, che disponde la sospensione della circolazione veicolare e pedonale in via Santuario d’Oropa dal 3 ottobre fino all'avvenuto ripristino del tratto stradale. "La riapertura della strada - si legge nel documento - è subordinata alla verifica da parte del tecnico abilitato".