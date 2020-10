Rissa Villaggio La Marmora: trasferito a Biella il ferito, i Carabinieri intensificano i controlli FOTO

E' stato trasferito a Biella l'uomo gravemente ferito all'occhio. Non si sbilanciano i medici ma le sue condizioni rimangono ad oggi gravi e il paziente viene tenuto ancora in coma farmacologico.

A seguito di quella rissa dello scorso 17 settembre, in cui è rimasto gravemente ferito un uomo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Biella, d’intesa con l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella zona del Villaggio Lamarmora, area di residenza dei soggetti resisi protagonisti dell’episodio. A tale scopo, oltre ad impiegare personale in servizio presso i Comandi Arma della Provincia, è stata richiesta ed inviata, tramite il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, una squadra S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo), quale assetto di rinforzo dedicato a fornire un supporto qualificato a tali servizi straordinari.

Nello specifico si tratta di Carabinieri della 1^ Brigata Mobile, e più specificamente militari inquadrati nella Compagnia di Intervento Operativo del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”, dislocato a Moncalieri (TO). Le Squadre di Intervento Operativo, inquadrate nei vari Reggimenti/Battaglioni della 1^ Brigata Mobile Carabinieri, sono unità caratterizzate da spiccato dinamismo e versatilità operativa, costituite allo scopo di attuare servizi straordinari di controllo del territorio a supporto dell’Organizzazione Territoriale, nonché per operare a supporto dei reparti delle altre Organizzazioni Funzionali per lo svolgimento di specifiche attività di controllo e di polizia giudiziaria.

La S.I.O. per quanto concerne i profili dettagliati d’impiego: · fornisce un qualificato supporto all’attività di controllo del territorio svolgendo pattugliamenti, posti di blocco e di controllo, nonché rastrellamenti di aree rurali; · coadiuva i reparti dell’organizzazione territoriale nell’espletamento delle attività di polizia giudiziaria più articolate (perquisizioni locali e domiciliari, cinturazioni di aree).

La squadra S.I.O. opererà a Biella a bordo di due veicoli veloci congiuntamente a personale del locale Comando dell’Arma Territoriale. Tali militari sono facilmente individuabili anche grazie all’uniforme che, diversamente dai colleghi dell’Arma Territoriale, è costituita dall’uniforme operativa in tessuto turchino riportante lo stemma della 1^ Brigata Mobile Carabinieri sull’omerale.