Pietre e bastoni contro le mucche al pascolo, identificati quattro ragazzini

Lanciano pietre e bastoni contro le mucche al pascolo. E' quanto accaduto ieri nei pressi della Bennet di Vigliano, in via della Tollegna: protagonisti quattro ragazzini, tutti minorenni, identificati dalle forze dell'ordine e affidati ai genitori, che non hanno mancato di redarguirli su quanto fatto. Nessuno degli animali, fortunatamente, ha riportato ferite.