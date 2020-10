Maltempo, piante cadute e problemi alla corrente a Sostegno e Villa del Bosco

Disagi anche nei territori di Sostegno e Villa del Bosco dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Nel primo caso, terra e sabbia hanno invaso, in alcuni punti, la strada che porta a Curino. Inoltre, sono cadute alcune grosse piante senza creare danni a cose o persone.

“Nella disgrazia siamo stati fortunati – commenta il sindaco Giuseppe Framorando – Domani le piante verranno rimosse. L'unica problema riguarda la corrente elettrica: in alcuni punti del paese non c'è da questa notte e in altre zone va a singhiozzo. Per qualche giorno usciva anche acqua sporca ma pian piano sta ritornando tutto alla normalità”.

Problemi alla corrente anche a Villa del Bosco. “15 ore di fila senza averla – sottolinea il primo cittadino Alessandro Todaro – Fortunatamente si è sistemato tutto nel pomeriggio di sabato”.