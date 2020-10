Maltempo, lo Strona porta via un pezzo della Pianezze-Romanina. Frane anche a Veglio FOTO

Conta dei danni anche a Camandona e Veglio dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi. Di prima mattina, il sindaco Gian Paolo Botto Steglia ha girato il paese insieme al cantoniere per registrare la presenza, o meno, di criticità sul territorio comunale. “Fortunatamente non si è mosso nulla, piccoli smottamenti di terra ma nulla di più – sottolinea il primo cittadino – insieme alla caduta di un pezzo di muro sulla strada comunale per Veglio. Ho apposto due transenne per indicare il problema che verrà risolto nei prossimi giorni”.

Chiude al traffico la Provinciale che da Pianezze porta alla Romanina: un'arteria fondamentale della zona. “Il torrente ha spazzato via una parte della strada causando una frana importante. Ci andrà un po' di tempo per ripristinare la viabilità. Per chi arriva da Pettinengo, il traffico è deviato verso Camandona”.

A Veglio, invece, pochi i disservizi riscontrati, eccezion fatta per la connessione internet, in seguito ripristinata. “Veri problemi sono arrivati dalle frane che hanno interessato il nostro comune – spiega il sindaco Nicola Marzolla – In particolar modo nelle frazioni di Borgo e Valle. Nel primo caso, non ha interessato la strada mentre nell'altro caso ha isolato per qualche ora la zona di Valle. Ora è aperta parzialmente e, in breve tempo, sarà liberata totalmente. Inoltre la strada che da Le Piane porta al Santuario è stata portata via: ora è chiusa in attesa del ripristino. Sarà sicuramente un intervento importante. Infine, un altro smottamento sul percorso che dal Bocchetto Sessera porta all'alpeggio di Montuccia: in questo caso, ha agito un'impresa privata per la riapertura della strada”. A Callabiana, invece, non si registrano fortunatamente danni per il maltempo.