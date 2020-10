Maltempo, frane strade chiuse anche a Pettinengo e Bioglio. La situazione FOTOGALLERY

Colpiti anche i comuni di Pettinengo e Bioglio. La situazione è particolarmente grave a Pianezze nel comune di Pettinengo al confine con Valle Mosso e Veglio, dove una frana sulla strada provinciale 201 (Biella-Valsesia), ha obbligato i tecnici della Provincia all'interruzione della viabilità già dalla giornata di domenica.

Pettinengo. 25 metri di muro sono crollati nel parco comunale di villa Piazzo mentre la strada provinciale che collega Vaglio Pettinengo dalla zona denominata "Bunda di Mort" è stata transennata per uno smottamento a circa 150 metri dall'incrocio per Selve Marcone e Pettinengo centro. Altra frana in frazione Trivero sulla provinciale 207: è in vigore un senso unico alternato ma non è interrotta la viabilità.

"Siamo in emergenza -commenta il sindaco Gianfranco Bosso- e mi auguro che la Regione e lo Stato facciano la loro parte il prima possibile. In questa occasione voglio ringraziare i Vigili del Fuoco e il nostro gruppo Aib per i tempestivi interventi e la lro disponibilità".

Bioglio. A parte una casa non abitata transennata e qualche pianta caduta, oggi è ancora chiusa la strada provinciale 209 in borgata Fossati che collega la frazione San Francesco di Pettinengo con Bioglio.

"Alcune piante hanno tranciato la linea da 15.000 e fino a che non verrà isolato il guasto, i volontari non potranno rimuovere piante e rami -dice il sindaco Stefano Ceffa-. Non dovremmo avere famiglie isolate se non una che con un po' di difficoltà dovrebbe riuscire a muoversi pertanto occorre avere pazienza. Ci sono ancora decine di migliaia di piemontesi senza luce, a noi viene chiesto di pazientare e passare da Pettinengo per arrivare a San Francesco". Per il resto poche problematiche