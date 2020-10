Maltempo, Fondazione BIellezza esprime solidarietà a Cittadellarte e al territorio

L’alluvione che ha colpito in questi giorni il Piemonte e l’intero territorio biellese ha causato ingenti danni a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, partner importante di Fondazione BIellezza. Il Presidente Paolo Zegna e il CDA della Fondazione, insieme a tutti i finanziatori e i collaboratori, esprimono vicinanza e solidarietà a Cittadellarte e ai comuni del Biellese feriti da questo evento.

“Questa alluvione ha colpito il Biellese e Cittadellarte in un momento molto delicato, quando il territorio stava iniziando a riprendersi dal coronavirus – commenta il Presidente Paolo Zegna –. Siamo però certi che, tutti insieme, i Biellesi sapranno ancora una volta reagire con forza alle avversità rinascendo più forti. In particolare Cittadellarte saprà trasformare, con la forza dell’arte e della cultura, questo evento tragico in un’occasione di comunicazione al mondo dell’urgenza di serie politiche ambientali e di difesa e cura del territorio, obiettivo dell’agenda ONU 2030 e tra i valori ispiratori dell’azione di BIellezza”.

L’attività espositiva e didattica di Cittadellarte è infatti da anni incentrata sul tema della sostenibilità sul quale il Biellese e BIellezza, insieme ai principali attori territoriali, hanno scelto di investire facendone uno dei temi-chiave per il rilancio del Biellese sotto la bandiera del Terzo Paradiso di Pistoletto, simbolo di armonia tra uomo e natura la cui forza profetica è oggi ancora più evidente.