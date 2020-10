"Il tuo sorriso resterà sempre nei nostri cuori": per Matteo Ravetto addio davanti al campo di calcio

"Il mio sorriso non rallegrerà le vostre giornate ma rimarrà sempre nei vostri cuori, come il mio entusiasmo e la mia sana follia". Hanno scelto queste parole i familiari di Matteo Ravetto per annunciare la date delle esequie autorizzate lunedì.

Matteo Ravetto, 32enne di Gattinara, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in un incidente stradale avvenuto sulla A26, nel tratto tra Vercelli Est e Romagnano, insieme all'amico Simonluca Agazzone, 38 anni. L'auto sulla quale viaggiavano, condotta da Andrea Ioppa, gattinarese 40enne, è finita fuori strada dopo aver urtato due cinghiali che stavano attraversando la carreggiata.