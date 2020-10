Frane, alberi caduti e black out: il maltempo colpisce anche Caprile e Ailoche

Frane, piante abbattute, smottamenti e cali continui di corrente: questa la conta dei danni che ha investito i territori di Ailoche e Caprile. A fare il punto della situazione il neosindaco Massimo Paganini: “Una frana è venuta a monte e ha bloccato le vie d'accesso alle frazioni Lora di Ailoche e Uccelli di Caprile isolandole. Nel breve periodo, ho contattato l'impresa che ha immediatamente lavorato per tutta la notte, insieme ai tecnici comunali, liberando le carreggiate dal fango e dai detriti”.

Piccole frane e alberi caduti nel tratto di strada che conduce all'Alpe di Noveis, con gli AIB al lavoro per la messa in sicurezza. Chiusa nel periodo di emergenza anche la Provinciale 120 per la presenza di tre frane, poi riaperta a senso unico alternato. “In aggiunta è crollata parte della strada che porta al cimitero di Ailoche – sottolinea il primo cittadino – e una frana ha interessato la località Molino. Inoltre, è partito un argine vicino alla stalla di un allevatore locale: lo smottamento ha mangiato di 15 metri l'intero argine. Qui, la situazione è monitorata molto attentamente e presto verrà firmata un'ordinanza di sgombero del fabbricato”.

Monitorato anche il torrente Strona. “È pieno di piante e vanno recuperate nei prossimi giorni – spiega Paganini - È in atto la stima dei danni e, una volta trascorso questo periodo di emergenza, si imposterà un'azione condivisa insieme ai comuni di Postua, Guardabosone e Crevacuore per intervenire su questo fronte”.

Infine, problemi alla corrente in entrambi i territori. “Da venerdì notte abbiamo avuto problemi – aggiunge il sindaco Stefano Ferrian – con 48 ore senza corrente e riscaldamento. Dovrebbe tornare in giornata”. A quanto ci risulta, in molte zone di Ailoche e Caprile è ricominciata a scorrere la corrente, raggiungendo la maggior parte degli abitati. Inoltre, sono stati istituiti due punti di primo soccorso per i cittadini. “Si è trovato l'accordo con la Prefettura – conclude Paganini – Uno si trova in comune a Caprile; l'altro in località Puntan di Ailoche”.