Motocross, i risultati del campionato regionale Motoasi a Ronco FOTOGALLERY

La scorsa domenica 9 agosto si è svolta la gara dell'anno per l'As Valgrande nella pista di motocross di Ronco Biellese, valida per il campionato regionale Motoasi.

La prova ha contato fino a 100 partecipanti provenienti da Piemonte e Lombardia.

Minicross, young e over 40 le categorie che hanno partecipato.

Ecco tutti i vincitori per categoria.

Over 40 Gold: Roberto Ciannavei

Over 40 Sport: Fabio Cantoni

Over 40 Esordienti: Andrea Donadio

Young Gold: Daniele Cogo

Young Silver: Niccolò Redaelli

Mini 65 Expert: Misha Cadei

Mini 65 Esordienti: Lorenzo Cannavei

Mini 85 Expert: Alessandro Lucchini

Mini 85 Esordienti: Nicolò Bertolino

"A chi si è distinto durante la gara - dichiara Genny Billotto di As Valgrande - sono stati consegnati dei trofei commemorativi per ricordare alcuni amici che facevano parte della nostra società e che non ci sono più: Giulio Coda, dal quale prende il nome il nostro motoclub, Armando Zampieri, Flavio Furini e la mia mamma e moglie di Giancarlo Billotto, il presidente Tiziana De Andreis".