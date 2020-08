Fibra ottica, a settembre via i lavori nel Cossatese e Valle di Mosso

Cantieri aperti dal prossimo 1 settembre lungo quattro strade provinciali che attraversano i territori di Lessona, Strona, Casapinta e Curino , dove si eseguiranno le opere civili finalizzate allo sviluppo della rete in fibra ottica.

In particolare gli intervenenti si svolgeranno dal km 0+682 al km 1+033sp della SP 224 Strona-Casapinta, al km 5+262 della 229 Trivero-Casapinta, dal km 0+417 al km 2+349 della 230/A Crosa-Masserano, e dal km 3+853 al km 6+447 della 232B Baltigati-Curino.

Dal 1 settembre al 31 gennaio 2021, nella fascia oraria lavorativa 7-19 , sui tratti indicati ci saranno restringimenti di carreggiata, e saranno in vigore senso unico alternato con micro interruzioni del transito per movimentazioni mezzi e limite di 30 Km/h in prossimità dei cantieri.