Salussola, per san Rocco la messa sarà celebrata all’aperto

A la Bastìa di Salussola, la messa dedicata a san Rocco verrà celebrata all’aperto, viste le norme vigenti e le ristrette capacità contenitive dell’oratorio. Il patrono rionale de la Bastìa sarà ricordato domenica 16 agosto con una messa celebrata nel giardino cortile che fu della "Nini". Per l’occasione, la locazione sarà approntata per accogliere i fedeli, che avranno a disposione anche dei posti a sedere. Viste le restrizioni ancora in vigore in fase di contenimento sanitario, la processione con la statuta del santo è stata annullata.