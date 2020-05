Dal Nord Ovest - Pensionato aggredito da un capriolo

Mercoledì scorso intorno alle 18,30, i militari della stazione carabinieri forestale di Rivanazzano sono intervenuti in soccorso di un pensionato 80enne che uscendo dalla propria abitazione, in strada Cappelletta di Voghera, Probabilmente per lo spavento, è stato attaccato da un capriolo di circa due anni che gli ha procurato leggere ferite a una gamba. L'uomo è stato portato con l’ambulanza al pronto soccorso di Voghera.

Nella circostanza i Carabinieri Forestali della stazione di Rivanazzano, allertati dalla figlia del malcapitato che dopo l’episodio aveva chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per allontanare l’animale, si sono portati sul posto unitamente a una pattuglia della Polizia Provinciale, precedentemente contattata dai militari, in quanto deputata al controllo e alla vigilanza della fauna selvatica.

Nelle pertinenze dell’abitazione di via Cappelletta in Voghera, è stato individuato un maschio di capriolo di circa due anni che prontamente è stato allontanato dai militari dell’Arma e dagli agenti della Polizia Provinciale. Da quanto si è appreso l'anziano non ha riportato danni gravi dall’aggressione, ma solo una grande spavento e lievi ferite ad una gamba causate dalle corna dell’ungulato.