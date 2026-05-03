Dal Nord Ovest – Auto in fiamme sull’A4, arrivano Vigili del Fuoco e Polizia Stradale

Attimi di preoccupazione intorno alle 6 di questa mattina, 3 maggio. I Vigili del Fuoco di Vercelli sono intervenuti sull’A26 Genova-Gravellona Toce, al km 114, nel comune di Borgo Vercelli, per un incendio autovettura. Arrivata sul posto, l'occupante del mezzo era già fuori dall'abitacolo, con la squadra impegnata nella completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale dell'Autostrada.