Problemi strutturali in un'abitazione del Vernato, intervengono Vigili del Fuoco e amministrazione comunale FOTO

Intervento dei Vigili del Fuoco intorno alle 13 di oggi, 13 aprile, in Costa del Vernato a Biella per un problema strutturale in un'abitazione disabitata. Dopo gli opportuni controlli, gli uomini del 115 hanno segnalato l'accaduto all'amministrazione comunale di Biella, per la quale è intervenuto il vicesindaco Giacomo Moscarola insieme alla Polizia Locale. Attualmente la zona risulta transennata. Nella giornata di domani, 14 aprile, il reggente dell'ufficio tecnico emetterà un'ordinanza di messa in sicurezza dello stabile.