Regolamento stagione caccia, bocciata in pieno la bozza. La presa di posizione del presidente Atc Dellarovere

È stata bocciata in pieno dalla maggior parte dei cacciatori del comparto Alpino Biella 1 la bozza del nuovo regolamento generale della stagione venatoria 2020/2021 stilata dal presidente Atc Guido Dellarovere. Tramite una PEC inviata nei giorni scorsi allo stesso Dellarovere e all'assessore all'agricoltura della Regione Piemonte Marco Protopapa, in 142 hanno fatto sapere che tale documento "non è né condivisibile né accettabile. Non si tratta di discutere qualche singolo punto controverso, ma è la filosofia dell'intero impianto che viene rigettata in pieno. Riteniamo che il regolamento della stagione 2019/2020 sia quello più funzionale e che ha permesso di cacciare in serenità, senza vincoli temporali stringenti e con la possibilità di effettuare una moderna caccia di selezione. Riterremmo accettabili eventuali ritocchi delle quote finanziarie previste nel precedente regolamento se giustificati da motivi di bilancio e miglioramenti allo stesso suggeriti dall'esperienza della scorsa stagione". La mail si conclude sottolineando che le adesioni raccolte corrispondono alla maggioranza dei cacciatori, i quali si dichiarano "in attesa di decisioni che non potranno non tenere conto della realtà".

Nella pec è stato infine segnalato Giovanni Quaglia quale delegato ad un confronto: "Il regolamento dello scorso anno poteva avere qualche lacuna - spiega Quaglia - ma non riusciamo a capire perché sia stato stravolto completamente. Non è mai successo. Generalmente venivano riuniti i rappresentanti del comitato di gestione dell'ente e i presidenti delle associazioni venatorie per parlare e discutere sul regolamento, che veniva poi stilato insieme. Ora, chiaramente, non risulta possibile a causa dell'emergenza in corso ma speriamo che prossimamente ci sia un confronto per rivedere la bozza. So che al momento ci sono problemi molto più seri, ma per noi è necessario cercare di risolvere anche questo".