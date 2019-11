Oro e argento per Botosso e Aglietti in Slovenia

Continuano le prove per la Ippon 2 Karate che, nel weekend appena trascorso, ha partecipato con gli Esordienti ai Campionati Italiani Fijlkam ad Ostia e, nel contempo, ha schierato Aglietti e Botosso agli Open Internazionali di Lubiana in Slovenia.

Il Maestro Feggi ha scelto di seguire i più giovani Coppa Stefano, Giacobbe Giulio e Merlin Elisa che per l'importante gara hanno dimostrato impegno, ma purtroppo non è stato sufficiente, poiché l'inesperienza e l'emozione hanno giocato a loro sfavore non permettendo di raggiungere risultati ragguardevoli. I due fuoriclasse della Ippon 2 invece, sono tornati da Lubiana con ben 3 medaglie conquistate combattendo sul tatami nelle propria categoria di età, Juniores ed in quella superiore Under 21.

Alla gara Internazionale, a cui hanno partecipato più di 1000 atleti di 14 nazioni, i due biellesi si sono messi alla prova e sono riusciti ad emergere sia per le qualità tecniche sia per la determinazione che ha permesso a Botosso Jacopo di vincere l'Oro nei 60 kg U21 e l'Argento nei 61 kg JU mentre, Aglietti Axel la conquista dell'argento nei 67 kg cat. U21. Entrambi gli atleti parteciperanno questo fine settimana al Seminario della Nazionale Giovanile a Cosenza.