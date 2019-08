Teens Basket Cossato, quest’anno si punta all’oro

La seconda squadra di pallacanestro della provincia ha un roster di livello ed un obiettivo chiaro in mente: la promozione in serie C Gold. Cossato punta alla terza promozione nelle ultime 4 stagioni, la squadra guidata da Coach Bertetti ha allestito un roster in grado di ambire alla promozione già alla prima stagione in C Silver. Dopo la trionfale campagna di serie D nella scorsa annata il GM Verzoletto ha lavorato sul mercato estivo aggiungendo importanti pedine, fra tutti il trio Vercellino, Dotti e Santarossa con quest’ultimo, esperta Ala con numerose stagioni in serie A, che testerà la sua condizione nelle prossime settimane per confermare o meno la sua presenza a roster.

Completerebbe una squadra che in alcune posizioni poco avrebbe da invidiare ai cugini più blasonati dell’Edilnol, dove un Castagnetti o un Chiavassa non sfigurerebbero di sicuro. In settimana i ragazzi del presidente D’Agostino si sono radunati al PalaPajetta, nuova casa della squadra, vista la non-omologabilità per la C dell’Aguggia di Cossato, che torna a respirare aria di grande Basket dopo che la Pallacanestro Biella si era trasferita al Forum ormai quasi 10 stagioni fa. Non resta ora che aspettare l’uscita dei calendari per conoscere le avversarie in questa stagione 2019-2020 che promette grande basket anche dalle serie minori.