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EVENTI | 07 settembre 2026, 06:50

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 4 al 6 settembre 2026

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 4 al 6 settembre 2026

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 4 al 6 settembre 2026

ATTUALITA'

- Acqua: l’emergenza non è finita, è appena iniziata

- L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Piemonte, superato lo storico record del 2003

- ATC Piemonte Nord, rinnovati 22 ascensori nel Biellese: investimento da oltre 637 mila euro

- Nidi comunali, al Biellese 100mila euro: finanziati sei Comuni

- Incendi boschivi, il Piemonte aggiorna le linee guida per la prevenzione

- Biella, le parole del ministro Pichetto: "Bolle di Malto è un riferimento a livello nazionale" FOTO e VIDEO

ECONOMIA

- Gruppo Ermenegildo Zegna, ricavi pari a 987 milioni di euro nel primo semestre 2026

SPORT

- Grandi risultati a Lavarone, Brescia e Colico: Valdigne Triathlon Valdengo è tornato in gara FOTO

- Enduro, Leila Olimi è campionessa italiana: sesto successo consecutivo FOTO e VIDEO

- Golf Club Biella, Engeli Poretti e Stenson al comando dell’International Under 16 FOTO

- Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy FOTO

- Everesting Biella via Ivrea-Oropa in bici, Antonio Urso sale 11 volte in 20 ore: “L'uomo sfida se stesso" FOTO e VIDEO

- Bocce, successo per la Burcina Pollone alla gara notturna

- Grande partecipazione a Candelo, oltre 200 persone per la 12° Corsa della Birra e della Salamella FOTO e VIDEO

- Juventus Women, tre su tre: il Milan ko 1-0 a Biella FOTO

- Rugby, BRC, buona la prima uscita: vittoria su Piacenza ad Aosta

- Il Biellese di Corsa, è festa all’Accademia dello Sport per gli arrivi FOTO e VIDEO

- Vertical Piedicavallo-Rifugio Rivetti, Gazzetto e De Giuli firmano la vittoria FOTO

- Finisce 1-1 tra Saluzzo Biellese FOTO

CRONACA

- Bivacchi nei boschi, auto sospette nella notte e tentate intrusioni in casa: a Ronco residenti lanciano l’allarme: “Crediamo siano spacciatori”

- Container a fuoco lungo la Trossi FOTO e VIDEO

- Biella, scontro fra mezzi in via Corradino Sella, nessun ferito FOTO

- Biella, detenuto si toglie la vita: il cordoglio del Tavolo Carcere Biella

- Incidente sulle Dolomiti, alpinista biellese precipita per venti metri sulla Tofana di Rozes: è in gravi condizioni

- Biella, investito da un'auto a Chiavazza: un uomo è in codice rosso all'ospedale

- Chiavazza, il Consiglio di Quartiere: "Non siamo ostaggio dei vandali"

- Scontro tra auto e moto a Pavignano: motociclista soccorso dal 118

- E-bike sharing gettate e danneggiate a Biella: la segnalazione dal Villaggio Lamarmora FOTO

- Gasolio sequestrato a Biella, la replica della società: “Solo un’irregolarità sul punto di infiammabilità”

- Massazza, cane aggredisce due cagnolini e morde una donna

- Quaregna, fuggono dal supermercato con delle bottiglie di alcolici

- Masserano, rientrano a casa e trovano la porta senza mandate: indagini per furto

- Cossato, perde il portafoglio e riceve un messaggio: effettuato un pagamento

EVENTI

- Bolle di Malto, taglio del nastro in piazza Vittorio Veneto: al via tra talk e degustazioni FOTO e VIDEO

- Filippo Poletti a Biella, per raccontare le storie d'impresa: "Hanno una grande funzione sociale" VIDEO

- Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO

- Bolle di Malto entra nel vivo: a Biella il Salone Italiano della Birra

- Biella brinda al successo: boom di presenze a Bolle di Malto tra musica, eventi e degustazioni FOTO

- Bolle di Malto, la Biellese sale sul palco e si presenta alla città: entusiasmo in piazza Martiri per la nuova stagione VIDEO

- A Bolle di Malto arriva anche la Regione con l’assessore Bongioanni: “Può diventare l'evento cardine in Europa sulle birre artigianali” FOTO e VIDEO

- Biella, le 4 Pro Loco di Valdilana insieme a Bolle di Malto 2026

- Il Piemonte protagonista in Thailandia all' International Festival of Dance and Music FOTO

- Schettini a Bolle di Malto: "Dobbiamo educare i giovani al rispetto per se stessi" FOTO e VIDEO

- A Villa Dea protagonista l'eleganza delle auto del passato FOTO

BENESSERE E SALUTE

- Difterite, il vaccino continua a fare la differenza

redazione

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