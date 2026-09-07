Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 4 al 6 settembre 2026

ATTUALITA'
- Acqua: l’emergenza non è finita, è appena iniziata
- L'estate 2026 è stata la più calda di sempre in Piemonte, superato lo storico record del 2003
- ATC Piemonte Nord, rinnovati 22 ascensori nel Biellese: investimento da oltre 637 mila euro
- Nidi comunali, al Biellese 100mila euro: finanziati sei Comuni
- Incendi boschivi, il Piemonte aggiorna le linee guida per la prevenzione
- Biella, le parole del ministro Pichetto: "Bolle di Malto è un riferimento a livello nazionale" FOTO e VIDEO
ECONOMIA
- Gruppo Ermenegildo Zegna, ricavi pari a 987 milioni di euro nel primo semestre 2026
SPORT
- Grandi risultati a Lavarone, Brescia e Colico: Valdigne Triathlon Valdengo è tornato in gara FOTO
- Enduro, Leila Olimi è campionessa italiana: sesto successo consecutivo FOTO e VIDEO
- Golf Club Biella, Engeli Poretti e Stenson al comando dell’International Under 16 FOTO
- Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy FOTO
- Everesting Biella via Ivrea-Oropa in bici, Antonio Urso sale 11 volte in 20 ore: “L'uomo sfida se stesso" FOTO e VIDEO
- Bocce, successo per la Burcina Pollone alla gara notturna
- Grande partecipazione a Candelo, oltre 200 persone per la 12° Corsa della Birra e della Salamella FOTO e VIDEO
- Juventus Women, tre su tre: il Milan ko 1-0 a Biella FOTO
- Rugby, BRC, buona la prima uscita: vittoria su Piacenza ad Aosta
- Il Biellese di Corsa, è festa all’Accademia dello Sport per gli arrivi FOTO e VIDEO
- Vertical Piedicavallo-Rifugio Rivetti, Gazzetto e De Giuli firmano la vittoria FOTO
- Finisce 1-1 tra Saluzzo Biellese FOTO
CRONACA
- Bivacchi nei boschi, auto sospette nella notte e tentate intrusioni in casa: a Ronco residenti lanciano l’allarme: “Crediamo siano spacciatori”
- Container a fuoco lungo la Trossi FOTO e VIDEO
- Biella, scontro fra mezzi in via Corradino Sella, nessun ferito FOTO
- Biella, detenuto si toglie la vita: il cordoglio del Tavolo Carcere Biella
- Incidente sulle Dolomiti, alpinista biellese precipita per venti metri sulla Tofana di Rozes: è in gravi condizioni
- Biella, investito da un'auto a Chiavazza: un uomo è in codice rosso all'ospedale
- Chiavazza, il Consiglio di Quartiere: "Non siamo ostaggio dei vandali"
- Scontro tra auto e moto a Pavignano: motociclista soccorso dal 118
- E-bike sharing gettate e danneggiate a Biella: la segnalazione dal Villaggio Lamarmora FOTO
- Gasolio sequestrato a Biella, la replica della società: “Solo un’irregolarità sul punto di infiammabilità”
- Massazza, cane aggredisce due cagnolini e morde una donna
- Quaregna, fuggono dal supermercato con delle bottiglie di alcolici
- Masserano, rientrano a casa e trovano la porta senza mandate: indagini per furto
- Cossato, perde il portafoglio e riceve un messaggio: effettuato un pagamento
EVENTI
- Bolle di Malto, taglio del nastro in piazza Vittorio Veneto: al via tra talk e degustazioni FOTO e VIDEO
- Filippo Poletti a Biella, per raccontare le storie d'impresa: "Hanno una grande funzione sociale" VIDEO
- Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO
- Bolle di Malto entra nel vivo: a Biella il Salone Italiano della Birra
- Biella brinda al successo: boom di presenze a Bolle di Malto tra musica, eventi e degustazioni FOTO
- Bolle di Malto, la Biellese sale sul palco e si presenta alla città: entusiasmo in piazza Martiri per la nuova stagione VIDEO
- A Bolle di Malto arriva anche la Regione con l’assessore Bongioanni: “Può diventare l'evento cardine in Europa sulle birre artigianali” FOTO e VIDEO
- Biella, le 4 Pro Loco di Valdilana insieme a Bolle di Malto 2026
- Il Piemonte protagonista in Thailandia all' International Festival of Dance and Music FOTO
- Schettini a Bolle di Malto: "Dobbiamo educare i giovani al rispetto per se stessi" FOTO e VIDEO
- A Villa Dea protagonista l'eleganza delle auto del passato FOTO
BENESSERE E SALUTE