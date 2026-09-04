Grandi risultati a Lavarone, Brescia e Colico: Valdigne Triathlon Valdengo è tornato in gara FOTO

Il lungo weekend sportivo del team verde-turchese-oro è iniziato sabato 29 agosto a Lavarone (TN) per a Finale del Circuito Italiano Cross Country.

Contestualmente erano previsti i Campionati Italiani Giovanili per le categorie YA,YB e JU. Fra gli Youth A ottima gara e prestigioso argento per Giovanni Durando.

Nella gara assoluta importante doppietta sul podio per i colori verde-turchese-oro con l’argento dello “Squalo” Michele Bonacina e il bronzo del sempre performante polivalente Marco Barison. Molto buona la gara di Marco Schiapparelli, sempre a suo agio con le ruote grasse, 5° nella categoria M2, bronzo tra gli M6 per un sempre combattivo Paolo Bonacina e ancora un oro tra gli M8 per Michele Vanzi che amplia la sua incredibile collezione di allori.

Domenica 30 agosto si è disputato il Triathlon Sprint di Brescia Trofeo Parco delle Cave. Al femminile prova strepitosa di Carlotta Bonacina che trionfa dominando le tre frazioni e vincendo con un vantaggio superiore ai 5 minuti. Tra gli uomini gran gara dello Youth B Giacomo Frassati che conquista un prestigioso bronzo assoluto.

Ottima la gara di Davide Lampe, 11° assoluto, buono il debutto di Glauco Pertel nella Triplice, con l’11° posto tra gli M3. Ancora un podio per l’intramontabile Claudio Ramella Bagneri, argento per soli 7 secondi tra gli M7.

A Colico (LC) è andato in scena l’impegnativo Triathlon Olimpico, bella prestazione per Andrea Manzotti, 9° assoluto e oro tra i numerosi M1, ottimo debutto sulla distanza per lo Junior Edoardo Pia, 13° assoluto e oro tra gli JU. Ancora un podio e ancora una medaglia per Coach Stefano Massa, argento tra gli M5.

Dulcis in fundo è giunta la gioia enorme per il team con il bronzo a squadre nel Circuito Nazionale Cross (dopo la gara di Lavarone) che testimonia con un risultato stagionale molto positivo l’enorme impegno degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti e dei coordinatori del team.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per il gran finale di stagione con i Campionati Italiani di Triathlon Olimpico di Alba Adriatica Assoluto ed Age Group nel prossimo weekend e la gara giovanile di Aquathlon a Borgaro T.se valida il Circuito Giovanile Piemonte e VdA sabato 5 settembre.