Biella, scontro fra mezzi in via Corradino Sella, nessun ferito FOTO

Scontro tra un'auto e un furgone in via Corradino Sella. Nell’incidente, avvenuto lungo la strada, non si sono registrati feriti.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da definire nei dettagli, uno dei due veicoli avrebbe sbandato prima dell’impatto. I conducenti hanno in seguito compilato il CID. Sul luogo del sinistro è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

L’incidente ha provocato rallentamenti e un temporaneo ingorgo; ora il traffico è regolare.