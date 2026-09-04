Bolle di Malto, taglio del nastro in piazza Vittorio Veneto: al via tra talk e degustazioni FOTO e VIDEO

Bolle di Malto, taglio del nastro a Biella: al via tra talk e degustazioni FOTO e VIDEO Mauro Benedetti per newsbiella.it

Taglio del nastro questa mattina, 4 settembre, a Biella per Bolle di Malto, che porta in piazza Vittorio Veneto l'Arena Bolle, con un programma di talk, incontri e degustazioni dedicati al mondo della birra e non solo.

Il primo appuntamento è in programma alle 15 con “Dalla Terra al bicchiere: filiera, energia e sostenibilità”, inserito nel format “Stati generali della birra”. Al centro dell’incontro ci sarà il futuro della filiera brassicola italiana, attraverso un confronto che toccherà agricoltura, produzione, energia, innovazione e responsabilità ambientale.

L’obiettivo è raccontare come la birra possa diventare espressione concreta di un sistema produttivo più consapevole, capace di valorizzare le materie prime e il lavoro delle imprese, ma anche di puntare sull’efficienza energetica e sulla sostenibilità dei territori.

La giornata a Bolle di Malto prosegue quindi tra momenti di approfondimento e occasioni di degustazione, con l’Arena Bolle che diventa uno spazio di confronto sui temi che riguardano oggi e domani il comparto brassicolo italiano.

E in piazza Martiri dalle 18.00 sono attesi i Gassman, dalle 20.00 Ansia alle 22.00 i Tattici dello Zen e dalle 00.00 Kara Italia - Dj set, tutti ad ingresso gratuito.