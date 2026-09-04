ATC Piemonte Nord, rinnovati 22 ascensori nel Biellese: investimento da oltre 637 mila euro

Sono 22 gli ascensori rinnovati nel Biellese e in Valsesia nell'ambito del piano di interventi realizzato da Atc Piemonte Nord grazie agli oltre 3 milioni di euro di fondi ex Gescal messi a disposizione dalla Regione Piemonte. I lavori, avviati nella primavera del 2025, sono stati ultimati lo scorso 31 agosto, come previsto dal cronoprogramma.

In queste ore sono in corso le operazioni di ultimazione della contabilità e dei collaudi. Complessivamente, nei territori del quadrante, sono stati rimodernati 151 impianti, con un investimento totale di 3.250.956,64 euro. Gli interventi hanno riguardato, tra le altre opere, la sostituzione di motori, argani e componenti degli ascensori, con l'obiettivo di rendere gli impianti più moderni ed efficienti.

Per quanto riguarda il Biellese e la Valsesia, il Lotto 4 ha interessato 22 impianti, per un investimento complessivo di 637.858,43 euro. Gli interventi sono stati realizzati negli edifici di edilizia sociale di Biella, Andorno Micca, Valdilana, Cossato e Vigliano Biellese, oltre che a Varallo Sesia e Borgosesia.

Il progetto ha interessato complessivamente cinque lotti. Nel Comune di Novara sono stati rinnovati 38 impianti per 674.030,24 euro, mentre in provincia di Novara gli interventi hanno riguardato 33 ascensori per 540.769,44 euro. Altri 25 impianti sono stati rinnovati nel Verbano Cusio Ossola, con un investimento di 670.406,58 euro, e 33 nella provincia di Vercelli, senza la Valsesia, per 727.916,95 euro.

"Una bella e importante notizia per gli utenti del quadrante, che da oggi in avanti potranno usufruire di una serie di impianti resi più moderni ed efficienti", ha commentato il presidente di Atc Piemonte Nord, Marco Marchioni, sottolineando come il progetto rappresenti una promessa mantenuta grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte e con gli uffici dell'Agenzia.

"Lo svecchiamento del nostro patrimonio immobiliare, che è nostro malgrado in grande parte vetusto, resta uno degli obiettivi principali del mandato", ha aggiunto Marchioni, evidenziando però la necessità di interventi finanziati attraverso la collaborazione tra più enti. Atc Piemonte Nord, infatti, opera attraverso la riscossione di affitti calmierati, con una media mensile di circa 96 euro, e non potrebbe sostenere da sola interventi di questa portata.