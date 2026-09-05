Biella, le parole del ministro Pichetto: "Bolle di Malto è un riferimento a livello nazionale" (foto e video di Mattia Baù in esclusiva per Newsbiella.it)

L’edizione 2026 di Bolle di Malto sta richiamando un vasto numero di cittadini e famiglia, oltre alle diverse autorità. Tra questi, vi è anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, giunto nella mattinata di oggi, 5 settembre, al Salone Italiano della Birra.

Si tratta di una delle principali novità di questa edizione, di scena fino a domani, in piazza Vittorio Veneto, tra talk, incontri, masterclass, degustazioni guidate, presentazioni e momenti di networking dedicati a temi come l’innovazione, la sostenibilità, la qualità, la formazione, il consumo consapevole e lo sviluppo della filiera. Il ministro ha visitato i diversi stand presenti, assieme agli organizzatori, incontrando i volontari della rassegna e i rappresentanti di associazioni e realtà presenti sul territorio.

“Bolle di Malto – afferma ai nostri microfoni - è diventata la maggiore iniziativa a livello locale ma è un riferimento a livello nazionale, oltre a testimoniare la vitalità di una filiera che, attraverso la produzione di birre artigianali di qualità, sta conquistando spazi sempre più significativi sul mercato. È un percorso di crescita e sviluppo che merita di essere valorizzato a livello nazionale, regionale e territoriale. Il Biellese, forte della sua storia e della sua tradizione produttiva, dimostra come sia possibile coniugare identità, competenze e innovazione, guardando al futuro e creando nuove opportunità per il territorio".