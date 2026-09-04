Golf Club Biella, Engeli Poretti e Stenson al comando dell’International Under 16 FOTO

Kiril Engeli Poretti e Kalle Stenson guidano il 19° Reply Italian International Under 16 Championship – Teodoro Soldati Trophy, in corso al Golf Club Biella Le Betulle. Dopo la seconda giornata, lo svizzero e lo svedese condividono il comando con 137 colpi (-9). Il migliore degli italiani è Samuele Ferrario, sesto a quota 144 (-2).

Engeli Poretti, dopo il 67 del primo giro, ha chiuso in 70 colpi una giornata con sette birdie e quattro bogey. Kalle Stenson, figlio di Henrik, medaglia d’argento olimpica a Rio de Janeiro nel 2016 e vincitore nello stesso anno dell’Open Championship, lo ha raggiunto grazie a un secondo giro in 69. A un solo colpo dalla coppia di testa c’è il quattordicenne inglese Sebastian Duffield, terzo con 138 (-8).

A quota 143 (-3) seguono l’olandese Dean Janssens e il francese Alban Gire. Samuele Ferrario, del Golf Club Varese, è il primo degli azzurri: con tre birdie e due bogey ha replicato il 72 della giornata precedente, portandosi a 144 (-2). Con lo stesso punteggio ci sono lo svizzero Luca Zimmermann, l’irlandese Ross Staunton e gli inglesi Luke Antoun e Oliver Mcevoy.

Buona prova anche per il giocatore di casa Filippo Gamma, che ha chiuso a 145 (-1) grazie anche a un birdie all’ultima buca. Stesso risultato per Leonardi Girardi di Asolo: entrambi occupano l’11° posto. Alessio Santinelli è a 146 (par), mentre Tommaso Regoli ed Edoardo Mercuri seguono con 147 (+1). Andrea Rosso, altro portacolori de Le Betulle, è 43° con 151 (+5).

Il taglio, fissato a +6, ha lasciato in gara 60 giocatori. Il Nations’Trophy è stato vinto dalla Svizzera, con Engeli Poretti, Zimmermann e Bonani, a quota 281. Seconda la Svezia con 284, terza Inghilterra 2 con 286.

Le 18 buche finali sono in programma venerdì 4 settembre, con le prime partenze alle 8.30. I giocatori della top ten saliranno sul tee della buca 1 tra le 9.55 e le 10.27.

L’edizione 2026 ha raccolto oltre 160 richieste di iscrizione e vede rappresentate 20 nazioni. Il torneo è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking. Negli anni alle Betulle hanno gareggiato numerosi giovani poi approdati ai circuiti professionistici, tra cui Viktor Hovland, Matteo Manassero, Renato Paratore, Thomas Pieters, Matthew e Alex Fitzpatrick, Guido Migliozzi e Gregorio De Leo.

L’ingresso al Golf Club Biella Le Betulle, a Magnano, è libero.