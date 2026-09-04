Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy FOTO

Dopo una lotta colpo su colpo, Kiril Engeli Poretti si è aggiudicato il 19° Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy, che si è concluso oggi alla fine di una giornata entusiasmante sul percorso del Golf Club Biella Le Betulle.

Il quindicenne svizzero, che ha comandato il torneo fin dal round inaugurale, non si è fatto intimorire dai green veloci e distrarre dagli splendidi panorami sulle Alpi Biellesi e ha chiuso con lo score record di 205 (67, 70, 68, -14). Un giro senza gravi errori, con due soli bogey, compensati però da ben 7 birdie, gestendo sempre con relativa calma le situazioni difficili e soprattutto tenendo a bada gli attacchi del rivale Kalle Stenson con cui condivideva la leadership della classifica: >. Per la Svizzera è il secondo successo nella manifestazione dopo la vittoria nell’edizione inaugurale di Andy Chris Orsinger.

Al 2° posto lo svedese Stenson che ha retto fino alla buca 12 per poi cedere nel finale. Il figlio d’arte del grande Henrik (nel 2016 medaglia d'argento olimpica a Rio de Janeiro e campione nell'Open Championship) ha consegnato uno score di 209 (68, 69, 72, -10) pagando qualche incertezza di troppo sui green.

Completa il podio l’olandese Dean Janssens (74, 69, 67, -9) autore, con 7 birdie e un solo bogey, di una notevole rimonta.

Al 4° posto il migliore degli azzurri Alessio Santinelli. Il quindicenne pesarese con un super finale (67 miglior score di giornata con 5 birdie, 1 bogey e 1 eagle alla buca 12) ha chiuso in 213 (71, 75, 67, - 6) recuperando 13 posizioni: >.

Un terzetto di inglesi ha monopolizzato il 5° posto con 215 (-4): Alfie Turner, Luke Antoun e Sebastian Duffield. La top ten è stata completata dall’altro inglese Ezra Hartland, l’irlandese Ollie Mc Evoy e il francese Gire Alban tutti con 216 (-3).

Tra gli azzurri 15° Tommaso Regoli (Parco di Roma) con 220 (+1), 21esimi con 221 (+2) Luca Di Mauro (Arzaga) e il portacolori de Le Betulle Filippo Gamma e 25esimi con 222 (+3) Mattia Pagani (Arzaga) e Leonardo Girardi (Asolo).

A completare il dominio elvetico il Nations’Trophy è stato conquistato nettamente dalla Svizzera (Engeli Poretti, Zimmermann e Bonani) con 281 punti. Al 2° posto la Svezia con 284 e al 3° Inghilterra 2 con 286.

L’evento anche nel 2026 ha confermato i numeri record delle precedenti edizioni con oltre 160 richieste di iscrizione e ben 20 nazioni rappresentate: Italia, Francia, Sudafrica, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Estonia, Slovacchia, Polonia, Finlandia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia e Lituania.

Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, ha visto in azione nel recente passato una lunghissima serie di giovani che hanno poi spiccato il volo nei tour professionistici, come ad esempio: Viktor Hovland, Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew e Alex Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab, Marcus Kinhult e Gregorio De Leo.

Partner dell’evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Reply ha affiancato quest’anno alla competizione sportiva una serie di esperienze interattive dedicate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove forme di interazione tra mondo fisico e digitale, che sono state disponibili all’interno della Club House e accessibili ai partecipanti e agli ospiti del torneo.

Durante la cerimonia di premiazione, introdotta dalla Presidente del Club Paola Buratti, sono intervenute Alice Cusinato (Reply), Silvia Valli (Federgolf) e Chiara Soldati, sorella di Teodoro, giovane promessa del golf azzurro scomparso nel luglio del 2015, a cui è dedicata la manifestazione.



