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SPORT | 04 settembre 2026, 19:13

Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy FOTO

Sul podio lo svedese Kalle Stenson e l’olandese Dean Janssens. Migliore degli azzurri al 4° posto Alessio Santinelli. Nel Nations’Trophy vittoria della Svizzera

Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

Dopo una lotta colpo su colpo, Kiril Engeli Poretti si è aggiudicato il 19° Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy, che si è concluso oggi alla fine di una giornata entusiasmante sul percorso del Golf Club Biella Le Betulle.

Il quindicenne svizzero, che ha comandato il torneo fin dal round inaugurale, non si è fatto intimorire dai green veloci e distrarre dagli splendidi panorami sulle Alpi Biellesi e ha chiuso con lo score record di 205 (67, 70, 68, -14). Un giro senza gravi errori, con due soli bogey, compensati però da ben 7 birdie, gestendo sempre con relativa calma le situazioni difficili e soprattutto tenendo a bada gli attacchi del rivale Kalle Stenson con cui condivideva la leadership della classifica: >. Per la Svizzera è il secondo successo nella manifestazione dopo la vittoria nell’edizione inaugurale di Andy Chris Orsinger.

Al 2° posto lo svedese Stenson che ha retto fino alla buca 12 per poi cedere nel finale. Il figlio d’arte del grande Henrik (nel 2016 medaglia d'argento olimpica a Rio de Janeiro e campione nell'Open Championship) ha consegnato uno score di 209 (68, 69, 72, -10) pagando qualche incertezza di troppo sui green.

Completa il podio l’olandese Dean Janssens (74, 69, 67, -9) autore, con 7 birdie e un solo bogey, di una notevole rimonta.

Al 4° posto il migliore degli azzurri Alessio Santinelli. Il quindicenne pesarese con un super finale (67 miglior score di giornata con 5 birdie, 1 bogey e 1 eagle alla buca 12) ha chiuso in 213 (71, 75, 67, - 6) recuperando 13 posizioni: >.

Un terzetto di inglesi ha monopolizzato il 5° posto con 215 (-4): Alfie Turner, Luke Antoun e Sebastian Duffield. La top ten è stata completata dall’altro inglese Ezra Hartland, l’irlandese Ollie Mc Evoy e il francese Gire Alban tutti con 216 (-3).

Tra gli azzurri 15° Tommaso Regoli (Parco di Roma) con 220 (+1), 21esimi con 221 (+2) Luca Di Mauro (Arzaga) e il portacolori de Le Betulle Filippo Gamma e 25esimi con 222 (+3) Mattia Pagani (Arzaga) e Leonardo Girardi (Asolo).

A completare il dominio elvetico il Nations’Trophy è stato conquistato nettamente dalla Svizzera (Engeli Poretti, Zimmermann e Bonani) con 281 punti. Al 2° posto la Svezia con 284 e al 3° Inghilterra 2 con 286.

L’evento anche nel 2026 ha confermato i numeri record delle precedenti edizioni con oltre 160 richieste di iscrizione e ben 20 nazioni rappresentate: Italia, Francia, Sudafrica, Olanda, Inghilterra, Irlanda, Svizzera, Belgio, Svezia, Danimarca, Estonia, Slovacchia, Polonia, Finlandia, Germania, Austria, Repubblica Ceca, Scozia, Norvegia e Lituania. 

Il Reply Italian International Under 16 Championship, che è valido per il World Amateur Golf Ranking e per l’EGA European Men’s Amateur Ranking, ha visto in azione nel recente passato una lunghissima serie di giovani che hanno poi spiccato il volo nei tour professionistici, come ad esempio: Viktor Hovland, Matteo Manassero, Renato Paratore, Haydn Porteous, Thomas Pieters, Matthew e Alex Fitzpatrick, Brandon Stone, Paul Dunne, Thomas Detry, Guido Migliozzi, Zander Lombard, Kristoffer Reitan, Matthias Schwab, Marcus Kinhult e Gregorio De Leo.

Partner dell’evento è Reply, multinazionale leader sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali. Reply ha affiancato quest’anno alla competizione sportiva una serie di esperienze interattive dedicate all’Intelligenza Artificiale e alle nuove forme di interazione tra mondo fisico e digitale, che sono state disponibili all’interno della Club House e accessibili ai partecipanti e agli ospiti del torneo. 

Durante la cerimonia di premiazione, introdotta dalla Presidente del Club Paola Buratti, sono intervenute Alice Cusinato (Reply), Silvia Valli (Federgolf) e Chiara Soldati, sorella di Teodoro, giovane promessa del golf azzurro scomparso nel luglio del 2015, a cui è dedicata la manifestazione.


 

Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

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Golf, Kiril Engeli Poretti conquista la 19esima edizione Reply Italian International Under 16 Championship Teodoro Soldati Trophy

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c.s.Golf Club Biella , s.zo.

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