Enduro, Leila Olimi è campionessa italiana: sesto successo consecutivo FOTO e VIDEO

Nuova conquista per la giovane di Netro Leila Olimi, che in sella alla sua Beta 125 racing, domenica 30 ad Arsiè (Belluno) ha ottenuto il titolo di Campionessa italiana.

Occasione sono state la 5° e la 6° prova del Campionato Italiano Minienduro, durante le quali si è distinta tra i 145 migliori piloti italiani di enduro fino a 16 anni, in prove veloci con un fondo in molti tratti roccioso e, nonostante la latitudine sotto un sole molto caldo.



Leila (Mc Altaserra) ha vinto in entrambe le giornate con punteggio pieno (120 punti) davanti a Sofia Pilati (Mc Gaerne) con 98 e Giorgia Zaro ( Mc Green Pistons) con 94 punti.



Gli appuntamenti della stagione per la giovane Leila non sono comunque ancora finiti, perché rimangono da disputare due prove del Campionato Interregionale Mario Ferrero che si svolgeranno il 13 settembre a Fornovo di Taro (Pr) ed il 27 settembre a Paderna (Al).

Leila è la sua sesta vittoria consecutiva.