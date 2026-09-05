Gruppo Ermenegildo Zegna, ricavi pari a 987 milioni di euro nel primo semestre 2026

I ricavi del Gruppo Ermenegildo Zegna hanno raggiunto i 987,3 milioni nel primo semestre del 2026, in crescita del 9% su base organica, con il canale direct-to-consumer (DTC) a trainare la performance, in aumento del 16% su base organica. L’utile operativo è in aumento a 74,5 milioni di euro, rispetto ai 68,7 milioni nel primo semestre 2025, con un margine del 7,5% (7,4% in H1 2025), trainato dal segmento Zegna, il cui margine è stato pari al 14,8% (+50 bps).

L’utile netto di 28,4 milioni di euro, rispetto ai 47,9 milioni nel primo semestre 2025 che includevano i 27,8 milioni di proventi non monetari legati agli effetti della rivalutazione delle passività relative alle opzioni put su alcune partecipazioni di minoranza. Al 30 giugno 2026 la posizione finanziaria è stata positiva e pari a 59,6 milioni di euro, rispetto ai 52,1 milioni al 31 dicembre 2025.

Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente esecutivo del Gruppo, ha commentato così: “I risultati del primo semestre 2026 confermano la validità della nostra strategia, fondata sul rafforzamento dell’identità distintiva di ciascuno dei nostri brand, sulla capacità di costruire relazioni autentiche con i loro clienti e sulla continua innovazione della nostra filiera, cuore pulsante del Gruppo. Grazie a un’esecuzione disciplinata di questa visione, nel primo semestre abbiamo registrato una crescita organica dei ricavi del 9%, migliorando al contempo la redditività operativa nonostante l’andamento sfavorevole delle valute".

E aggiunge: "Sono particolarmente soddisfatto dei progressi compiuti dal segmento Zegna e dell’ulteriore rafforzamento della nostra posizione finanziaria netta, che ci ha consentito di raggiungere una cassa netta pari a 60 milioni di euro. In uno scenario macroeconomico e geopolitico che continua a presentare elementi di incertezza, restiamo concentrati su una crescita sostenibile e profittevole, guidati da una chiara visione di lungo periodo”.