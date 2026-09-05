Biella, detenuto si toglie la vita: il cordoglio del Tavolo Carcere Biella

Riceviamo e pubblichiamo:

"Le Associazioni del Tavolo Carcere di Biella, assieme a quelle firmatarie, davanti alla dolorosa tragedia della morte di un giovane ristretto di 23 anni esprime cordoglio e solidarietà per i familiari del giovane e profondo rammarico in quanto atti simili non dovrebbero verificarsi.

L’Istituzione carcere, l’ASL, e di conseguenza lo Stato hanno la responsabilità e il dovere di garantire che le persone recluse mantengano o migliorino lo stato di salute psicofisica durante il percorso detentivo.

Le Associazioni firmatarie esprimono una serie di dubbi sull’applicazione di procedure e strategia di prevenzione al suicidio.

Nello specifico ci chiediamo se le procedure previste dal Protocollo suicidario firmato tra Direzione Sanitaria e Direzione penitenziaria siano state applicate nei confronti del giovane adulto, la stessa perplessità viene espressa nei confronti delle pratiche educative trattamentali di sostegno alla persona.

Inoltre chiediamo che il Garante dei diritti delle persone ristrette nella libertà per il Comune di Biella si adoperi per comprendere la dinamica dell’accaduto e riferisca nelle sedi opportune.

In forza dei dubbi espressi le Associazioni firmatarie chiedono alla Procura della Repubblica di Biella un intervento immediato per chiarire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità."

I firmatari

ACLI Biella

A.N.P.I. Comitato Provinciale di Biella

Arci Solidarietà Ciclofficina Thomas Sankara

Arci Biella Ivrea Vercelli APS

Associazione Incontromano

Associazione Ricominciare

Associazione Per contare di più

Associazione Mafalda VocidiDONNE

Associazione Hope Club

Associazione Il Naso in Tasca

Associazione Albero della vita

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII

Caritas diocesana Biella

Coordinamento Antifascista

CTV – Centro Territoriale Volontariato

Cnca Piemonte LiguriaCgil

Donne in cammino per la pace

San Vincenzo De Paoli