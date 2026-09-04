Incendi boschivi, il Piemonte aggiorna le linee guida per la prevenzione

La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno nella gestione attiva dei territori forestali e nella prevenzione dei grandi incendi boschivi, aggiornando le Linee Guida regionali per la redazione dei Piani di Prevenzione AIB Territoriale degli incendi boschivi (PPT). Le modifiche introducono nuovi criteri e modalità per la realizzazione degli interventi attraverso un’azione diretta della Regione, in attuazione del Piano regionale antincendio boschivi 2026-2030. Il provvedimento prevede inoltre percorsi di valorizzazione dei servizi ecosistemici mediante la generazione di crediti ambientali legati alla mancata emissione di anidride carbonica.

L’aggiornamento si inserisce nella strategia regionale di prevenzione e gestione attiva del territorio a tutela del patrimonio forestale, con l’obiettivo di ridurre il rischio di grandi incendi, contenendone estensione e intensità così da renderli affrontabili dal personale e dai mezzi del sistema AIB regionale.

La delibera amplia gli strumenti a disposizione della Regione, consentendo interventi attraverso accordi con le amministrazioni locali e con i proprietari dei terreni forestali oppure mediante azioni sostitutive nei casi di boschi silenti o in stato di abbandono. Le Linee Guida prevedono inoltre la possibilità di operare nella gestione forestale finalizzata alla prevenzione degli incendi attraverso le squadre regionali di operai forestali, così come di affidare i lavori a imprese specializzate, consorzi o cooperative del settore.

Un altro elemento riguarda la valorizzazione dei servizi ecosistemici derivanti dagli interventi di prevenzione AIB attraverso la generazione di crediti ambientali, in conformità con la legge n. 221/2015 e con le linee guida per il Registro dei crediti di carbonio del settore forestale approvate dal MASAF il 15 ottobre 2025.

Gli interventi selvicolturali realizzati nelle aree maggiormente esposte al rischio di incendio possono infatti rientrare tra le pratiche idonee alla generazione di crediti di carbonio, iscrivibili nel Registro regionale dei crediti di carbonio e in quello nazionale istituito presso il CREA.

La Regione Piemonte definirà i criteri metodologici per il calcolo e la certificazione dei crediti ambientali prodotti dagli interventi previsti dal PPT. I proventi derivanti dalla loro valorizzazione potranno contribuire al finanziamento di ulteriori azioni di prevenzione, favorendo la sostenibilità economica del sistema nel lungo periodo.

«La prevenzione attraverso la gestione forestale costituisce una strategia di contrasto ai grandi incendi boschivi indispensabile a fronte del cambiamento climatico, che ridurrà l’efficacia di un approccio reattivo ed emergenziale. Con l’aggiornamento delle Linee Guida la Regione estende le modalità con cui intervenire direttamente sul territorio per garantire interventi di prevenzione – dichiara l’assessore alle Foreste della Regione Piemonte Marco Gallo –. Le Linee Guida prevedono anche di introdurre un sistema di valorizzazione dei crediti ambientali che riconosca la riduzione dell’emissione di CO₂ connessa agli incendi boschivi grazie alla prevenzione. La gestione del patrimonio forestale si conferma una delle priorità della Regione Piemonte per garantire la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei cittadini e il futuro delle comunità locali».

«Aggiornare il Piano di prevenzione e gli strumenti che ne consentono l’attuazione è fondamentale per avere indicazioni chiare, moderne ed efficaci, capaci di tradurre la prevenzione in interventi concreti sul territorio. Ma accanto agli strumenti ci sono le persone: uomini e donne che ogni giorno rendono operative queste strategie, a partire dal Corpo AIB Piemonte, componente fondamentale del nostro sistema regionale – dichiara l’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte Marco Gabusi –. Questa è anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che, in un’estate particolarmente impegnativa, hanno garantito un enorme sforzo a tutela dei nostri territori e delle nostre comunità: Vigili del Fuoco, volontari AIB, Protezione civile, Soccorso alpino ed enti locali. La prevenzione è efficace quando programmazione, competenze e capacità operative lavorano insieme, facendo sistema».