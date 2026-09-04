Honda Live Tour da Antonioli Motocicli: il 5 e 6 settembre si provano i modelli Honda VIDEO

Questo fine settimana il mondo Honda arriva da Antonioli Motocicli con un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati delle due ruote. Sabato 5 e domenica 6 settembre, la sede di Cureggio (NO) ospiterà infatti una tappa dell’Honda Live Tour, l’occasione ideale per conoscere da vicino e soprattutto provare su strada alcuni dei modelli della gamma Honda.

Per chi sta pensando di cambiare moto, per chi vuole conoscere meglio la gamma Honda o semplicemente per chi ha voglia di vivere un’esperienza in sella, l’appuntamento è da non perdere. Durante le due giornate sarà possibile effettuare test ride dei modelli Honda disponibili, mettendone alla prova caratteristiche, comfort, prestazioni e piacere di guida. Gli orari per effettuare la prova saranno dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 per entrambi i giorni.

Partecipare è semplice: basterà presentarsi presso la concessionaria Antonioli Motocicli di Cureggio durante l’evento per vivere l’esperienza Honda Live Tour e scoprire quale modello si adatta meglio alle proprie esigenze e al proprio stile di guida.

L’iniziativa rappresenta anche un’opportunità per incontrare il team Antonioli Motocicli, punto di riferimento per gli appassionati di moto del territorio, e ricevere informazioni, consigli e approfondimenti sulla gamma Honda.

Che si tratti di una naked, di una sportiva, di una crossover o di una moto pensata per viaggiare, il modo migliore per capire davvero una Honda è salire in sella e provarla. Il 5 e 6 settembre sarà quindi l’occasione giusta per farlo.

L’appuntamento è da Antonioli Motocicli, a Cureggio (NO), il 5 e 6 settembre, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Non serve altro: basta presentarsi questo weekend in concessionaria e prepararsi a vivere Honda Live Tour.