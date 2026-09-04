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EVENTI | 04 settembre 2026, 19:19

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Un pomeriggio di musica, convivialità e condivisione quello vissuto oggi, venerdì 4 settembre, alla casa di riposo Frassati di Pollone. Nel giardino della struttura è stata organizzata una festa che ha coinvolto gli ospiti e i loro familiari, con l'intrattenimento musicale del gruppo “Franco e i colpi di scena”.

Un'occasione per trascorrere qualche ora insieme in un clima di allegria e spensieratezza, accompagnata da un'apericena offerta a tutti i parenti presenti. Un momento pensato per favorire l'incontro e la convivialità, permettendo agli ospiti della struttura di condividere con i propri cari un pomeriggio diverso dal solito, tra musica e buona compagnia.

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone

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s.zo.

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