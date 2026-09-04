Festa in giardino alla casa di riposo Frassati di Pollone FOTO

Un pomeriggio di musica, convivialità e condivisione quello vissuto oggi, venerdì 4 settembre, alla casa di riposo Frassati di Pollone. Nel giardino della struttura è stata organizzata una festa che ha coinvolto gli ospiti e i loro familiari, con l'intrattenimento musicale del gruppo “Franco e i colpi di scena”.

Un'occasione per trascorrere qualche ora insieme in un clima di allegria e spensieratezza, accompagnata da un'apericena offerta a tutti i parenti presenti. Un momento pensato per favorire l'incontro e la convivialità, permettendo agli ospiti della struttura di condividere con i propri cari un pomeriggio diverso dal solito, tra musica e buona compagnia.