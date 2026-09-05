Biella brinda al successo: boom di presenze a Bolle di Malto tra musica, eventi e degustazioni FOTO

Bagno di folla nella serata di ieri, 4 settembre, in piazza Martiri, a Biella, per la serata dedicata alla musica, inserita nel vasto programma di appuntamenti di Bolle di Malto 2026, l’evento dedicato alla cultura della birra artigianale.

Come riportato dagli organizzatori, in poco tempo si è raggiunta la capienza massima dell’area, a riprova del forte apprezzamento condiviso apertamente da un pubblico eterogeneo, giunto prima per ascoltare I Gassman, Ansia e Tattici dello Zen (con tributo ai Pinguini Tattici Nucleari), poi per ballare fino a tarda notte sulle note del Dj Set di Kara Italia.

Grande affluenza anche al Salone Italiano della Birra, una delle principali novità dell’edizione 2026, di scena fino a domani, in piazza Vittorio Veneto, tra talk, incontri, masterclass, degustazioni guidate, presentazioni e momenti di networking dedicati a temi come l’innovazione, la sostenibilità, la qualità, la formazione, il consumo consapevole e lo sviluppo della filiera.

Pollici in alto, infine, per Biella ON, che ha trasformato il centro storico di Biella in un vero e proprio festival a cielo aperto, interamente dedicato alla birra artigianale, al food, alla musica e all’artigianato.