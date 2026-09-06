“Il Biellese di corsa”, in 223 alla partenza da piazza Vittorio Veneto a Biella FOTO e VIDEO
Sulla linea del via è arrivato anche il sindaco Enrico Moggio
“Il Biellese di corsa”, in 223 alla partenza da piazza Vittorio Veneto a Biella FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
La Partenza da Biella piazza Vittorio Veneto
Sempre più importante e sempre più sentito “Il Biellese di corsa” che a Biella ha visto sulla linea di partenza 223 tra adulti e bambini con il via dato dal sindaco Marzio Olivero. A chiudere la carovana di solidarietà oltre ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine anche Gli Angeli in Moto sempre molto presenti sul territorio.
Il via
La partenza da Cossato
Al via oggi domenica 6 settembre a “Il Biellese di corsa”, con partenze da Cossato, Valdengo, Vigliano, Biella Chiavazza e Biella, in piazza Vittorio Veneto.
Tutti i partecipanti arriveranno a Biella, all'Accademia dello Sport di corso Pella 19/B, dove l'arrivo è previsto per le 12.30. Qui saranno consegnati il pacco gara e il ristoro finale, con un ricco buffet.
Da Cossato sono partiti in 67 e sulla linea del via è arrivato anche il sindaco Enrico Moggio in rappresentanza dell'amministrazione.
“Il Biellese di corsa”, è manifestazione ludico-motoria a passo libero e non competitiva organizzata dall'A.P.D. Pietro Micca per sostenere AISM Biella.
Al via “Il Biellese di corsa”, a Cossato in 67 alla partenza FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
Al via “Il Biellese di corsa”, a Cossato in 67 alla partenza FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it
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