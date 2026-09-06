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SPORT | 06 settembre 2026, 11:01

“Il Biellese di corsa”, in 223 alla partenza da piazza Vittorio Veneto a Biella FOTO e VIDEO

Sulla linea del via è arrivato anche il sindaco Enrico Moggio

“Il Biellese di corsa”, in 223 alla partenza da piazza Vittorio Veneto a Biella FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it

“Il Biellese di corsa”, in 223 alla partenza da piazza Vittorio Veneto a Biella FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it

La Partenza da Biella piazza Vittorio Veneto

Sempre più importante e sempre più sentito  “Il Biellese di corsa” che a Biella ha visto sulla linea di partenza 223 tra adulti e bambini con il via dato dal sindaco Marzio Olivero. A chiudere la carovana di solidarietà oltre ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine anche Gli Angeli in Moto sempre molto presenti sul territorio.

Il via 

La partenza da Cossato

Al via oggi domenica 6 settembre a “Il Biellese di corsa”, con partenze da Cossato, Valdengo, Vigliano, Biella Chiavazza e Biella, in piazza Vittorio Veneto.

Tutti i partecipanti arriveranno a Biella, all'Accademia dello Sport di corso Pella 19/B, dove l'arrivo è previsto per le 12.30. Qui saranno consegnati il pacco gara e il ristoro finale, con un ricco buffet.

Da Cossato sono partiti in 67 e sulla linea del via è arrivato anche il sindaco Enrico Moggio in rappresentanza dell'amministrazione.

“Il Biellese di corsa”, è manifestazione ludico-motoria a passo libero e non competitiva organizzata dall'A.P.D. Pietro Micca per sostenere AISM Biella.

Al via “Il Biellese di corsa”, a Cossato in 67 alla partenza FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it

Al via “Il Biellese di corsa”, a Cossato in 67 alla partenza FOTO e VIDEO Mattia Baù per newsbiella.it

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s.zo.

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