A Bolle di Malto arriva anche la Regione con l’assessore Bongioanni: “Può diventare l'evento cardine in Europa sulle birre artigianali” FOTO e VIDEO

“Bolle di Malto è una scoperta straordinaria, che la Regione oggi accompagna ma dovrà continuare a farlo ancora di più perché qui si respira l'eccellenza e la promozione dell'agroalimentare”.

Parola di Paolo Bongioanni, assessore della Regione Piemonte a Commercio, Agricoltura e Cibo, Parchi, Turismo, Sport, giunto nel primo pomeriggio di oggi, 5 settembre, al Salone Italiano della Birra, in piazza Vittorio Veneto, a Biella, per prendere parte all’edizione 2026 dell’appuntamento dedicato alla cultura della birra artigianale.

“Devo fare i complimenti a Raffaella Abbattista e a tutto il personale che ha lavorato con lui, assieme ai volontari per questo evento – sottolinea – Una vera gemma per tutta la regione, sicuramente funzionale nell’attribuire quella veste internazionale che oggi il Piemonte merita per la sua capacità produttiva e i suoi uomini”.

E conclude: “Un appuntamento come questo può ancora crescere e quindi la Regione ha la responsabilità di fare dei ragionamenti perché può diventare l'evento cardine in Europa sulle birre artigianali, con tutto quello che ne comporta, in una filiera che sta diventando sempre più virtuosa”.