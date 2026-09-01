Running, 5 gare in due giorni: nel Biellese un weekend tutto da correre

Questa prima settimana di settembre ci sono 5 gare podistiche nel biellese in 2 giorni, tra sabato 5 e domenica 6 settembre.

Sabato 5 ci sono a Candelo la 12^ Corsa della Birra e della Salamella, km 6 e a Casapinta la 3^ Strapinta, km 13.

Domenica 6 settembre sono invece in calendario la corsa in montagna Piedicavallo – Rifugio Rivetti, km 8, il 9° Trofeo P.G. Frassati Pollone/Cippo Frassati, km 8 a Pollone e la 17° de Il Biellese di Corsa.

La 12^ Corsa della Birra e della Salamella è a Candelo, 5° Memorial Vivetta e Giorgio Borri, organizzata da Atletica Candelo in collaborazione con Eurobar Café & Cucina. L'appuntamento è per sabato 5 settembre, con ritrovo alle 17 all'Eurobar di via Iside Viana 26. La manifestazione prenderà il via alle 17.45 con la partenza dedicata ai bambini, che affronteranno un percorso di 600 metri, insieme ai camminatori. Alle 18 sarà invece la volta degli adulti, con una corsa podistica non competitiva di 6 chilometri, aperta a tutti. Per i bambini l'iscrizione costa 5 euro e comprende corsa, panino e bibita, oppure 3 euro per corsa e bibita. Per gli adulti il costo è di 7 euro, con la possibilità di partecipare alla corsa o alla camminata e di usufruire di panino e birra. Al termine sono previste le premiazioni, con una medaglia per tutti i bambini, premi a sorteggio, riconoscimenti ai corridori più veloci e alle società più numerose. La manifestazione è approvata Fidal Piemonte con numero 448/Non Competitiva 2026. Saranno inoltre presenti medico competente e DAE. Per informazioni è possibile contattare Marco al 338 8362440 oppure scrivere all'indirizzo eurobar.2m@gmail.com.

Sempre sabato 5 c'è la Strapinta, organizzata dalla Pro Loco di Casapinta, con il patrocinio del Comune e il supporto tecnico dell’ASD Atletica Stronese.

Domenica ci sarà la Piedicavallo – Rifugio Rivetti, la Vertical Trail Piedicavallo. Il percorso porterà i partecipanti verso il Rifugio Rivetti, affrontando una prova di 6,5 chilometri caratterizzata da un dislivello positivo di circa 1.200 metri. Un tracciato impegnativo, immerso nello scenario montano dell'Alta Valle Cervo, pensato per mettere alla prova le gambe degli atleti e la loro capacità di affrontare la salita. Il ritrovo è fissato alle 8 al piazzale Ravere di Piedicavallo. Le iscrizioni sono disponibili attraverso WedoSport. La competizione prevede premi per i primi cinque uomini e le prime cinque donne al traguardo, oltre ai premi per le diverse categorie Fidal. Per informazioni e regolamento è possibile fare riferimento all'organizzazione all'indirizzo info@winterbrighttrail.it.

Sempre domenica 6 è in calendario il 9° “Trofeo P.G. Frassati” Pollone – Cippo Frassati, organizzato da G.S.A. Valsesia. POSSONO PARTECIPARE: Tesserati Fidal delle categorie da categoria JM/JF in avanti Enti di Promozione Sportiva: firmatari convenzione (presentare tessera e certificato medico) Possessori di RUNCARD: (presentare tesserino e visita medica) PERCORSO Km. 9 circa (per tutte le categorie) DISLIVELLO 1440 m % asfalto 10%. E' previsto anche una CAMMINATA LUDICO MOTORIA organizzata a cura della Società Mutuo Soccorso di Pollone con partenza separata dalla prova competitiva da Pollone ad Alpetto. ISCRIZIONI: Gara Competitiva da effettuare: Preiscrizioni esclusivamente via e-mail a enzomersi82@gmail.com entro il 04/09/2026. Possibili iscrizioni sul posto fino alle ore 8:00 Quota €. 15,00 con pagamento tramite contanti il giorno della gara Camminata Ludico-Motoria: €. 5,00 iscrizioni il giorno della gara RITROVO ore 7:00 presso Cimitero di Pollone . PARTENZA ore 8:30 gara competitiva ore 8:35 camminata ludico-motoria. Responsabile Organizzativo Mersi Enzo – 339 2472377. L’uso di bastoncini è consentito purché ogni atleta li porti con sé dalla partenza all’arrivo. In caso di maltempo, l’organizzazione si riserva la facoltà di annullare la gara o di apportare le variazioni necessarie per garantire lo svolgimento in sicurezza della gara.

Tra gli eventi c'è anche Il Biellese di Corsa Manifestazione ludico-motoria a passo libero, non competitiva, organizzata da A.P.D. Pietro Micca per AISM Biella con Costo Iscrizione: 10 €, Gratis per i Bambini sino ai 10 anni. Partenze da Cossato: ore 9:30 da Piazza Tempia (17 km); Valdengo: ore 9:45 da Via Libertà, presso il Campo Sportivo Alpini (13,5 km); Vigliano Biellese: ore 10:00 da Via Getta (10,3 km); Chiavazza: ore 10:15 da Piazza XXV Aprile (5,2 km); Biella: ore 10:30 da Piazza Vittorio Veneto (3,4 km). Pre-iscrizioni: dal 24 agosto al 4 settembre, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso AISM Biella, Via Piave 11/C.

Sarà inoltre possibile iscriversi fino a 10 minuti prima della partenza, in ciascun punto di partenza. Il ricavato sarà interamente devoluto ad AISM Biella.

Domenica 6 c'è anche un passeggiata aperta a tutti organizzata da Avis Cavaglià, la "Passeggiata 2026".