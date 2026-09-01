“Il Biellese di corsa”, per sostenere AISM Biella, "Ogni passo può fare la differenza"

Una giornata all'insegna dello sport, della solidarietà e della voglia di stare insieme. È in programma domenica 6 settembre 2026 “Il Biellese di corsa”, manifestazione ludico-motoria a passo libero e non competitiva organizzata dall'A.P.D. Pietro Micca per sostenere AISM Biella.

L'iniziativa permetterà di attraversare le strade del Biellese scegliendo tra cinque diversi punti di partenza e altrettante distanze. Si potrà partecipare camminando o correndo, senza l'obiettivo della competizione ma con quello di contribuire alla raccolta fondi destinata ad AISM.

La prima partenza sarà a Cossato, alle 9.30 da piazza Tempia, per un percorso di 17 chilometri. Alle 9.45 partiranno i partecipanti da Valdengo, in via Libertà presso il Campo Sportivo Alpini, con un tracciato di 13,5 chilometri.

Alle 10 sarà il turno di Vigliano Biellese, con partenza da via Getta e percorso di 10,3 chilometri. Alle 10.15 si partirà da Chiavazza, in piazza XXV Aprile, per 5,2 chilometri. Infine, alle 10.30, la partenza da Biella, in piazza Vittorio Veneto, con il percorso più breve, di 3,4 chilometri.

Tutti i partecipanti arriveranno a Biella, all'Accademia dello Sport di corso Pella 19/B, dove l'arrivo è previsto per le 12.30. Qui saranno consegnati il pacco gara e il ristoro finale, con un ricco buffet.

Non mancherà inoltre uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe: all'arrivo sarà infatti possibile scattare una foto insieme al proprio compagno di vita nell'ambito dell'iniziativa “Zampe e sorrisi”.

Il costo dell'iscrizione è di 10 euro, mentre la partecipazione è gratuita per i bambini fino a 10 anni. Il ricavato sarà interamente devoluto ad AISM Biella.

Le preiscrizioni saranno aperte dal 24 agosto al 4 settembre, dalle 9 alle 13, presso la sede AISM Biella di via Piave 11/C. Sarà comunque possibile iscriversi anche il giorno della manifestazione, fino a 10 minuti prima della partenza, direttamente nei singoli punti di partenza.

“Il Biellese di corsa” si svolgerà anche in caso di maltempo. Per i partecipanti sarà inoltre disponibile un servizio navetta per il rientro.

Una manifestazione aperta a tutti, per vivere una mattinata di sport e condivisione e, soprattutto, per sostenere concretamente le attività di AISM Biella: perché ogni passo può fare la differenza.