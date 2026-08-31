Torna Sportivamente 2026, un pomeriggio all'insegna dello sport e delle associazioni del territorio

Sabato 5 settembre il Palazzetto Comunale PalaGiletti di Ponzone - Valdilana farà da cornice a "Sportivamente 2026", l'appuntamento dedicato alla promozione delle attività sportive e delle associazioni locali.

L'iniziativa è organizzata da "Gli Amici del Parco Reda" con il patrocinio del Comune di Valdilana. Dalle 14 alle 18, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire l'intera offerta sportiva del territorio in un unico luogo. Che si tratti di trovare un nuovo sport o di approfondire una passione già esistente, gli stand informativi permetteranno di raccogliere dettagli su corsi, attività e orari direttamente dai referenti delle associazioni.

La manifestazione offrirà un programma dinamico di dimostrazioni e prove gratuite, invitando il pubblico non solo ad assistere alle esibizioni degli atleti, ma anche a cimentarsi in prima persona nelle diverse discipline. Per coinvolgere ulteriormente i partecipanti, torna l'iniziativa «Gioca e vinci!»: provando i vari sport si potranno collezionare i timbri necessari per ritirare un gadget omaggio. Alle 18.30 la manifestazione si arricchirà con l'appuntamento “Special Guest” con due ex atleti di spicco pronti a condividere storie, esperienze, curiosità e a rispondere alle domande del pubblico.

Saranno infatti presenti Luca Garri, ex cestista italiano, pivot/ala grande, con una lunga carriera tra Serie A e A2 e 106 presenze con la Nazionale. Tra i suoi principali risultati: argento olimpico ad Atene 2004, oro ai Giochi del Mediterraneo 2005 e Coppa Italia di Serie A2 2018 con Derthona, di cui è stato anche capitano ed Enrico Pozzo, ex ginnasta artistico italiano, oggi allenatore, protagonista di una carriera internazionale di oltre vent’anni e tre volte olimpionico (Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012).

Tra i suoi maggiori risultati: 7 titoli italiani assoluti, oro e argento ai Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009 e finalista olimpico nel concorso generale individuale a Londra 2012. A completare l'atmosfera di festa, la presenza di punti ristoro pronti a deliziare i partecipanti con le sue golosità. L'ingresso all'evento è libero e non richiede prenotazione.

Queste le associazioni presenti all'edizione 2026: Agesci Gruppo Scout Trivero 1, ASD Bi Vertical, ASD Compagnia Arcieri del Dahu, ASD Free Bike Trivero, ASD La Fortezza, ASD Mushin Karate Do, ASD Quadrifoglio Karate Team 2, ASD Tae Kwon Do Project, ASD Virtus Basket Valdilana, CAI Trivero, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee Biella, Gruppo Sportivo Ermenegildo Zegna, InSport Srl, L'Arabesque SSD, Oasi Zegna Mtb Enduro, Palestra Europa Club ASD, Scuola Nazionale Mtb Oasi Zegna ASD, Società Bocciofila Valle Mosso Mossese, Trivero Sub ASD e Valdilana Next-Gen ASD.

In caso di maltempo, l'evento sarà posticipato a sabato 12 settembre.