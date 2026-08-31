Valle Mosso si racconta con una passeggiata alla scoperta di ville, parchi, santi e momenti teatrali

L’Associazione Passaggio a Oriente di Valle Mosso - in collaborazione con Parrocchia di S. Eusebio Valle Mosso, Pro Loco Croce Mosso, Auser Volontariato Vallestrona, e A.I.B. Valdilana - invita alla quarta edizione di “Valle Mosso si racconta”, un pomeriggio in cammino fra ville, parchi, santi e intermezzi teatrali. Dove nasce il Circolo dei Cacciatori? Dove ha vissuto Emanuele Sella? Che segreto nasconde il campo sportivo? Chi ha liberato Valle Mosso?

Il tutto, naturalmente, lungo le strade e le piazze del paese di Stoffa Buona. Fra letture e racconti interpretati da giovani attori, si procede fra ville, cantoni, circoli, oratori, personaggi illustri, parchi d’antan e eventi storici. Sarà l’occasione per conoscere le nuove opere di street-art del progetto “Donna Lab” realizzate negli spazi della stazione, perché qui il lavoro è donna e emancipazione.

Il percorso si svolgerà a gruppi di venti persone con partenza scaglionata di 15 minuti a partire dalle 14 di domenica 6 settembre, con ritrovo presso la piazza del Municipio di Valle Mosso (piazza della Repubblica), nel comune di Valdilana. Un percorso a piedi di 4 km. in nove tappe, della durata di circa due ore e mezza. Necessarie scarpe comode per affrontare i pochi metri di dislivello iniziali che portano all’Oratorio settecentesco, sorto nella piazzetta di frazione Ormezzano.

Al termine del percorso sarà offerta una piccola merenda, per recuperare le forze, presso l’Oratorio della parrocchia S. Eusebio. Per la buona organizzazione del pomeriggio è necessaria la prenotazione con cortese anticipo, visto i posti limitati, per determinare l’ora delle partenze scaglionate entro venerdì 4 settembre al numero 335 1361159.