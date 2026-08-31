Tappe e gare al Golf Club Cavaglià, ecco i premiati FOTO

Ottimi riscontri per l’Erbaluce Golf & Wine Championship (formula a coppie 4pm) che si è giocato sabato al Golf Club Cavaglià. Il circuito nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana attraverso lo sport, e ha come protagonisti i vini del territorio. Nel lordo dominio di Elena Rossi-Simone Bucino con 41 punti. Nel netto successo di Stefano Ceresa-Nadir Usula con 45, seguiti da Paolo Colombo-Roberto Nuvolone con 45 e Roberto Revel-Enrica Aprile con 45.

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato la tappa del Jolly Sport Golf Tour (3 categorie Stableford, 18 buche). Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Raccagni Settimo punti 32, 1° Netto Paolo Maza Cavaglià 32, 2° Netto Paolo Schellino Cavaglià 32. 2a categoria: 1° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 41, 2° Netto Franco Panatero Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Lorenzo Vittoni Cavaglià 41, 2° Netto Dean Anthony Quinn Valle D'Aosta 39. 1° Ladies Elena Benigni Cavaglià 35.

Con la prova finale giovedì si è concluso il circuito serale estivo Apericup. Dopo 6 prove (validi i miglior 4 score su 6) i migliori sono risultati Rohan Jay Silva (1° lordo con 72 punti) e Carlo Debernardi (1° netto con 83 punti) che si sono aggiudicati due voucher presso il Golf Colombaro sul Lago di Garda valido per un soggiorno di 2 notti in sistemazione appartamento trilocale con 4 green fee inclusi.

Con l'entrata nel mese di settembre l'attività agonistica al Golf Club Cavaglià riprende a pieno ritmo. Sabato sfida vera e divertimento con la Fringuel Cup gara su 18 buche a squadre di 4 giocatori con formula pro-am modificata. Domenica ritorna Golfy Days, gara a coppie formula 4PM (18 buche, Stableford) promossa dal primo network di golf in Francia a cui noi siamo associati. Previsti premi ad estrazione tra cui un voucher per un weekend in Francia. Dopo la premiazione a seguire rinfresco con degustazione vini francesi.

Venerdì si giocherà la tappa del circuito Golf Sì (Stableford singola 18 buche 2 categorie). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Lunedì 31 agosto e martedì settembre 1 si effettuerà la carotatura e sabbiatura dei green. Lunedì saranno aperte le buche dalla 10 alla 18. Martedì saranno aperte le buche dalle 1 alla 9. Da sabato 12 settembre tornerà al Gc Cavaglià il Club dei Giovani, corso per ragazzi dai 6 ai 18 anni tenuto dai nostri maestri Pgai. Le iscrizioni sono aperte (info 0161/966771).