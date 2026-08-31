Otro Trail, il biellese Gabriele Nicola è quarto: "Sempre una bella gara, ma è stata dura" VIDEO

Otro Trail, il biellese Gabriele Nicola è quarto: "Sempre una bella gara, ma ho sofferto tanto"

Tra i protagonisti della quinta edizione dell'Otro Trail che si è svolta il 29 agosto c'è anche il biellese Gabriele Nicola, che ha chiuso la prova competitiva al quarto posto assoluto, risultando inoltre il primo dei biellesi al traguardo.

Sedici chilometri con ben 1.500 metri di dislivello positivo, affrontati sui sentieri della Val d'Otro, in una giornata splendida ma tutt'altro che semplice dal punto di vista atletico. Un percorso impegnativo, caratterizzato da salite ripide e da continui cambi di pendenza, che ha messo alla prova tutti i concorrenti.

Nicola è riuscito comunque a conquistare un ottimo quarto posto, sfiorando il podio in una gara che ha visto al via oltre duecento partecipanti complessivi tra la prova competitiva e la camminata ludico-sportiva.

Al termine della gara, il commento del podista biellese restituisce bene la difficoltà del percorso: "Sempre una bella gara, ma ho sofferto tanto, troppo ripida".