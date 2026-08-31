Grande prova a Domobianca, la Cervo Valley MTB ASD conquista il podio alla quarta tappa dello ION Cup

Si è conclusa a Domobianca la quarta tappa del circuito ION Cup, un appuntamento che ha saputo mescolare perfettamente competizione, divertimento e crescita per tutti i ragazzi del team Cervo Valley MTB ASD. “Un ringraziamento speciale va a Maurizio e a tutto il suo staff per l'accoglienza e la perfetta riuscita dell'evento” spiegano dalla realtà della Valle Cervo.

Il team torna a casa con uno straordinario secondo posto nella classifica a squadre: il giusto coronamento dell'impegno e della grinta messi in campo da tutti i giovani atleti. Tra i numerosi risultati di rilievo, spiccano le grandi prestazioni dei biker sui tracciati di gara: nella categoria assoluta femminile Emma Canova ha dominato la scena e si è portata a casa un meritato e splendido primo posto. Nell’assoluta maschile Thomas Valfredini ha conquistato la vetta della classifica, ottenendo uno straordinario 1° posto e il 1° posto di categoria Junior.

“Complimenti a Emma, a Thomas e a tutta la squadra per aver portato in alto i colori della Cervo Valley MTB ASD con passione, talento e spirito di gruppo” concludono dal team.