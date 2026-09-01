Giornata FAI del Panorama, concerti all’aperto nel cuore dell’Oasi Zegna

Domenica 6 settembre torna all’Oasi Zegna la Giornata FAI del Panorama, giunta alla tredicesima edizione. L’appuntamento unirà musica e natura con due concerti curati dalla Filarmonica TRT, sotto la direzione artistica di Enrico Carraro.

Si comincerà alle 10 nella Conca dei Rododendri. Dal parcheggio del Craviolo partirà ogni mezz’ora un percorso musicale a tappe dedicato ai temi Industria, Uomo e Natura, con composizioni di Paul Hindemith, Modest Mussorgsky e Heinrich Franz von Biber.

Alle 15.30, nel Giardino di Ermenegildo Zegna, si terrà “Quadri e Paesaggi sonori”. L’ensemble di fiati e archi della Filarmonica TRT eseguirà “Quadri di un’esposizione” di Mussorgsky, nella trascrizione per quintetto di fiati, e il “Nonetto in mi bemolle maggiore op. 38” di Louise Farrenc.

Dalle 10 alle 17 sarà inoltre aperta Casa Zegna, a Trivero Valdilana. L’ingresso è gratuito e consentirà di visitare la mostra temporanea di Chiara Camoni “LUCCICANZA. Di fiori e di filo, di pietra e di terra, di pelle e di radice” e l’esposizione permanente “From Sheep to Shop”.

Non occorre prenotare e la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.