Oltre mille spettatori al Pozzo, la Biellese convince e supera 3-0 il Borgosesia in Coppa

La Biellese riparte da dove aveva interrotto. Cioè vincere e convincere. Nella prima serata di ieri, 30 agosto, i bianconeri di Luca Prina hanno superato con il punteggio di 3 a 0 il Borgosesia con le reti di Germano, Naamad e Sekka su calcio di rigore.

Con questa vittoria, i bianconeri staccano il pass per il prossimo turno di Coppa Italia. Grande la curiosità in città per l’avvio della nuova stagione: presenti, infatti, oltre mille spettatori allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella, giunti per sostenere e incitare i propri beniamini.

Il prossimo turno di Coppa sarà il 7 ottobre con un avversario ancora da definire tramite sorteggio mentre domenica 6 settembre è in programma l’esordio in campionato sul campo del Saluzzo, con fischio d’inizio alle 15.