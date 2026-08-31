ASD Skating Biella: al via una nuova stagione sportiva tra passione, sport e nuove sfide

Con settembre torna in pista ASD Skating Biella, la società biellese di pattinaggio artistico a rotelle pronta a dare il via a una nuova stagione sportiva all’insegna del pattinaggio artistico a rotelle, della passione e della voglia di crescere insieme.

La nuova annata si apre con un appuntamento speciale: uno stage di pattinaggio artistico che si terrà il 9 settembre al Palapajetta e coinvolgerà atlete di diversi livelli, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi con nuovi metodi di allenamento, sperimentare tecniche differenti e sviluppare non solo le proprie capacità tecniche, ma anche quelle artistiche ed espressive. A rendere ancora più importante l’iniziativa sarà la presenza di Valentina Russo, allenatrice di fama europea e punto di riferimento nel panorama del pattinaggio artistico.

Sotto la sua guida tecnica, atleti della squadra italiana si sono affermati a livello internazionale, conquistando podi e qualificazioni di rilievo nella Coppa del Mondo di pattinaggio artistico a rotelle. La collaborazione con Valentina rappresenterà inoltre un’importante occasione di formazione per gli allenatori di ASD Skating Biella, che potranno lavorare al suo fianco, condividere esperienze e acquisire nuovi strumenti da mettere a disposizione degli atleti nel corso della stagione.

Ma l’inizio delle attività sarà dedicato anche a chi ancora non conosce questo sport e desidera avvicinarsi al mondo del pattinaggio. La società organizza infatti tre Open Day, in programma il 5 settembre dalle 10.30 alle 12, giovedì 10 settembre dalle 16.30 alle 18 e sabato 12 settembre dalle 10.30 alle 12 presso la palestra della piscina Massimo Rivetti in Viale Macallè 23 a Biella.

Questi appuntamenti sono rivolti a tutti coloro che vogliono provare questa disciplina e scoprire l’ambiente di ASD Skating Biella; inoltre in queste occasioni sarà possibile conoscere gli allenatori ( Augustin Federico Martinez Lemons, Recupero Lucrezia, Recupero Maria Elena e Paraggio Annarita), avvicinarsi alla pista e sperimentare direttamente il pattinaggio artistico a rotelle, uno sport che unisce tecnica, equilibrio, musica, creatività e divertimento. Non sono richieste esperienze precedenti: gli Open Day sono pensati anche per chi indossa i pattini per la prima volta.