A Biella si inaugura l’Art Atelier Mancuso

Sabato 5 settembre, alle 18.30, in via Mazzini 4, a Biella, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo Art Atelier Mancuso.

A darne notizia lo stesso artista: “Dopo un percorso artistico ricco di soddisfazioni e riconoscimenti, sia in Italia sia all’estero, ho desiderato fortemente dare vita a questo spazio nel territorio che da anni mi accoglie, rispondendo alle numerose e calorose manifestazioni di stima ricevute – spiega Luciano Mancuso - L’Atelier non sarà una semplice galleria espositiva, bensì un hub creativo e dinamico: accanto all'esposizione delle mie opere, ospiterà un’area laboratorio dove sarà possibile osservare il processo creativo dal vivo. Lo spazio sarà inoltre aperto a futuri eventi e collaborazioni con diverse discipline artistiche”.