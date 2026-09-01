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CULTURA E SPETTACOLI | 01 settembre 2026, 07:40

A Biella si inaugura l’Art Atelier Mancuso

A Biella si inaugura l’Art Atelier Mancuso

A Biella si inaugura l’Art Atelier Mancuso

Sabato 5 settembre, alle 18.30, in via Mazzini 4, a Biella, avrà luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo Art Atelier Mancuso. 

A darne notizia lo stesso artista: “Dopo un percorso artistico ricco di soddisfazioni e riconoscimenti, sia in Italia sia all’estero, ho desiderato fortemente dare vita a questo spazio nel territorio che da anni mi accoglie, rispondendo alle numerose e calorose manifestazioni di stima ricevute – spiega Luciano Mancuso - L’Atelier non sarà una semplice galleria espositiva, bensì un hub creativo e dinamico: accanto all'esposizione delle mie opere, ospiterà un’area laboratorio dove sarà possibile osservare il processo creativo dal vivo. Lo spazio sarà inoltre aperto a futuri eventi e collaborazioni con diverse discipline artistiche”.

Redazione g. c.

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