Biella-Borgosesia, tensione tra ultras: al vaglio del Questore le posizioni

In occasione della partita di Coppa Italia disputata ieri tra Biella e Borgosesia, si sono registrati momenti di forte tensione già nelle fasi precedenti all’inizio dell’incontro.

Secondo quanto osservato, un gruppo di ultras della squadra di casa si è portato nell’area destinata all’ingresso della tifoseria ospite proprio mentre i sostenitori del Borgosesia stavano facendo il loro ingresso nell’impianto, assumendo un atteggiamento volto a provocarli e a determinare un possibile avvicinamento tra le due tifoserie.

La situazione è stata prontamente gestita dalle Forze dell’ordine, presenti sul posto anche con una squadra del Reparto Mobile di Torino, il cui tempestivo intervento ha consentito di mantenere separate le tifoserie e di impedire che la situazione potesse degenerare in episodi di violenza.

Sono al vaglio del Questore della provincia le posizioni dei tifosi interessati dal sopracitato episodio, alla luce degli elementi raccolti durante le attività di servizio.